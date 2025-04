Ihattaren geniet van voormalig Ajax-speler: "Vinden hem nu raar"

Mohamed Ihattaren vind Noa Lang het 'hardste' bij PSV. De aanvallende middenvelder van RKC Waalwijk, die in het verleden onder meer bij PSV en Ajax speelde, is onder de indruk van zijn voetballende kwaliteiten en ook van zijn houding buiten het veld.

Ihattaren is in Matchday vol lof over Noa Lang. "Jongens met een stem worden naar achteren gedrukt", begint hij. "Wij weten niet beter en komen van: broer, speel die bal anders. Als je hem niet speelt, speel je niet meer. Dat is wat gewend zijn, schelden, alles. Maar als je dat bij een profclub doet, wordt gezegd: hij heeft een psycholoog nodig, hij moet een mental coach praten. Dat is voetbal nu, ze houden van die lievertjes. Er is geen vuur meer. Het zijn jaknikkers, die alles doen wat de trainer zegt zodat ze erin blijven."

Vervolgens begint de linkspoot over Lang. "Ze vinden Noa Lang nu raar. Ik heb laatst tegen PSV gespeeld: hij is de hardste. Blijf jezelf, ik hou daarvan. Als je kijkt op het veld: die touch, hij ziet ruimtes...", vertelt de 23-jarige. Op 15 maart stonden Lang en Ihattaren nog tegenover elkaar, toen PSV een bezoek bracht aan RKC. De wedstrijd eindigde in 0-3, mede door een goal van Lang.