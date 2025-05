'Ihattaren-gerucht in prullenbak, genoemde transfer niet aan orde'

Mohamed Ihattaren werd recent in verband gebracht met een overstap naar FC Groningen, maar volgens de club uit het noorden klopt daar niets van. Directeur Frank van Mosselveld ontkent dat er sprake is van een naderende transfer, zo meldt RTV Noord-journalist Stefan Bleeker.

De voormalig Ajacied liet bij RKC Waalwijk weer flitsen van zijn oude vorm zien en aast deze zomer op een stap hogerop. Tubantia-verslaggever Leon ten Voorde liet onlangs in de podcast De Ballen Verstand optekenen dat Ihattaren zou tekenen in Groningen. "Hij gaat naar FC Groningen. Hij gaat mee met Mo Allach", aldus Ten Voorde, verwijzend naar de technisch directeur die eerder de overstap van RKC naar FC Groningen maakte.

Maar vanuit het noorden klinken andere geluiden. RTV Noord-verslaggever Bleeker stelt op X: "De geruchten rond Ihattaren en FC Groningen kunnen de prullenbak in. Volgens directeur Frank van Mosselveld is er absoluut geen sprake van een eventuele overgang", besluit hij waarmee Ihattaren nog even in Waalwijk lijkt te blijven.