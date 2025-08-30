AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Ihattaren haalt wederom uit naar KNVB: "Beloftes niet nagekomen"

Thomas
bron: NOS
Mohamed Ihattaren bij Fortuna Sittard
Mohamed Ihattaren bij Fortuna Sittard Foto: © Pro Shots

Mohamed Ihattaren haalt uit naar de KNVB. De voormalig Ajacied stelt dat hem een plek in de EK-selectie van Jong Oranje beloofd was, maar dat die belofte nooit is nagekomen. De 23-jarige middenvelder speelde vorig seizoen nog voor RKC Waalwijk en staat inmiddels onder contract bij Fortuna Sittard.

"Beloftes zijn niet nagekomen, afgelopen seizoen", vertelt Ihattaren in gesprek met de NOS. "Met Jong Oranje naar het EK." Volgens hem was er duidelijk sprake van toezeggingen. "Die mensen waarover het gaat kunnen zich aangesproken voelen. Die weten precies over wie het gaat." Bondscoach Michael Reiziger wil hij daar niet verantwoordelijk voor houden. "Nee, hij niet. Wel iemand bij de KNVB. Niet netjes."

Opmerkelijk genoeg zegt Ihattaren dat hij het jeugdtoernooi in Slowakije wél had willen spelen, ondanks dat zijn keuze voor Marokko toen al gemaakt was. "Ik had mijn keuze voor Marokko al gemaakt voor ik dat EK überhaupt zou spelen. Dat EK had ik nog wel willen spelen, maar mijn keuze zou nooit meer het Nederlands elftal zijn geweest."

Mohamed Ihattaren
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
