'Ihattaren hakt knoop door en tekent donderdag bij Eredivisieclub'

Mohamed Ihattaren vervolgt zijn carrière bij Fortuna Sittard. De 23-jarige aanvallende middenvelder meldt zich donderdag volgens De Telegraaf voor de medische keuring bij de Limburgse club. Bij een positief resultaat tekent Ihattaren een contract voor één seizoen, met een optie voor nog een jaar.

Fortuna betaalt 100.000 euro aan RKC Waalwijk, waar Ihattaren nog een jaar onder contract staat. Met eenvoudig te behalen bonussen kan het totaalbedrag oplopen tot 250.000 euro. Daarnaast heeft RKC een doorverkooppercentage van twintig procent bedongen.

Ihattaren voerde onlangs een gesprek met Fortuna-trainer Danny Buijs, dat beide partijen een goed gevoel gaf. Buijs wist daarna ook de twijfelaars binnen de club te overtuigen van het belang van de transfer.

Aanvankelijk wilde Fortuna wachten op het vertrek van Alen Halilovic voordat Ihattaren zou worden aangetrokken. Die stap bleek uiteindelijk niet nodig, al wordt verwacht dat Halilovic deze zomer alsnog Sittard verlaat.

De keuze van Ihattaren om voor Fortuna te tekenen komt na overleg met zaakwaarnemer José Fortes Rodrigues en zijn begeleidingsteam. Na zijn vertrek bij RKC wilde hij niet naar een andere Europese competitie of naar de 'zandbak', maar kiest nu voor stabiliteit en verdere ontwikkeling bij Fortuna.