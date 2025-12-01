Ihattaren hekelt ploeggenoten: "Gewoon beetje logisch nadenken"

Ihattaren noemde geen namen, waar was kritisch op zijn ploeg. "Als ik rondom de zestien ben en je pakt hem voor mijn voeten af... Dan begrijp je het niet", begint hij bij ESPN. "Als Kaj Sierhuis daar staat, dan moet ik het ook voor hem laten, want ik weet wat zijn kwaliteiten zijn. Als Peterson daar staat, dan weet ik wat hij kan. Dan laat ik hem ook in zijn een-op-een, dan ga ik niet zijn lijnen dichtlopen. Gewoon een beetje logisch nadenken."

De voormalig Ajacied had het idee dat een aantal spelers voor zichzelf speelden. "Het is gewoon hard in de voetbalwereld, iedereen zijn eigen bv. De jongens die op de bank zitten, misschien gaat het door hun hoofd heen: als we één bal krijgen, dan schieten we meteen, dan denken we niet meer na", aldus de creatieveling. "Maar zo werkt het niet in het voetbal."