Ihattaren imponeert en doet onthulling: "Daarvoor ben ik hier"

Mohamed Ihattaren, voormalig speler van Ajax en PSV, heeft volop genoten van zijn eerste basisplaats voor Fortuna Sittard in de Eredivisie. De 23-jarige linkspoot was met twee doelpunten van grote waarde bij de 3-2 overwinning op NEC.

"Dit is pas het begin", zegt Ihattaren tegen de NOS. "Ik werk keihard, voor mezelf en op de trainingen. Zo word je langzamerhand fitter en fitter." In de tweede helft vertrok hij onder applaus; hij geniet van volle stadions. "Daarvoor ben ik hier. Ik trek kijkers", lacht Ihattaren.

"Waardering van het publiek is belangrijk voor elke speler. Ik kreeg ook gelijk een liedje, heel mooi. Ik ben blij dat we de drie punten in Sittard hebben gehouden", vervolgt de smaakmaker.

"Als je op zo'n moment – vol adrenaline, het publiek gaat uit zijn dak, spelers komen het vieren – naar de trainer toegaat, zegt dat veel over onze band. Alle jongens lopen weg met deze trainer. Hij heeft een winnaarsmentaliteit, wat mij treft. Dat zie je terug", aldus Ihattaren.