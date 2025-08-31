AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ihattaren imponeert en doet onthulling: "Daarvoor ben ik hier"

Voetbal
Cherine Benjmil
Mohamed Ihattaren
Mohamed Ihattaren Foto: © Pro Shots

Mohamed Ihattaren, voormalig speler van Ajax en PSV, heeft volop genoten van zijn eerste basisplaats voor Fortuna Sittard in de Eredivisie. De 23-jarige linkspoot was met twee doelpunten van grote waarde bij de 3-2 overwinning op NEC.

"Dit is pas het begin", zegt Ihattaren tegen de NOS. "Ik werk keihard, voor mezelf en op de trainingen. Zo word je langzamerhand fitter en fitter." In de tweede helft vertrok hij onder applaus; hij geniet van volle stadions. "Daarvoor ben ik hier. Ik trek kijkers", lacht Ihattaren.

"Waardering van het publiek is belangrijk voor elke speler. Ik kreeg ook gelijk een liedje, heel mooi. Ik ben blij dat we de drie punten in Sittard hebben gehouden", vervolgt de smaakmaker.

"Als je op zo'n moment – vol adrenaline, het publiek gaat uit zijn dak, spelers komen het vieren – naar de trainer toegaat, zegt dat veel over onze band. Alle jongens lopen weg met deze trainer. Hij heeft een winnaarsmentaliteit, wat mij treft. Dat zie je terug", aldus Ihattaren.

Gerelateerd:
Rodney Sneijder

Sneijder: "Utrecht was mijn club, zelfs toen ik bij Ajax speelde"

0
John Heitinga

John Heitinga in Engeland na bekritiseerd duel tegen FC Volendam

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Mohamed Ihattaren
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen niet overtuigd van oud-Ajacied: "Hele zwakke verdediger"

0
Ali Boussaboun

Ali Boussaboun kritisch op Ajax-transfer: "Dat is heel bizar"

0
Mike Verweij

Mike Verweij: "Voor 25 miljoen wordt hij wel verkocht door Ajax"

0
Johan Derksen

Derksen na Europees duel: "Voelde grote leuter tegen m'n been"

0
Kian Fitz-Jim

Noa Vahle wijst naar Ajax-talent: "Maar die vonden ze te licht"

0
Noa Vahle

Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."

0
Carlos Forbs namens Club Brugge

Forbs maakt indruk met Club Brugge: "Ongrijpbare flankaanvallers"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd