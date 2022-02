Geschreven door Jessica Westdijk 05 feb 2022 om 11:02

Ajax moest afgelopen week de nieuwe spelerslijst voor de Champions League inleveren bij de UEFA. Mike Verweij weet te melden dat de club daarop ook een plekje heeft ingeruimd voor Mohamed Ihattaren.

Ihattaren tekende afgelopen week een huurcontract bij Ajax en werkt momenteel aan zijn fitheid. Daarna zal hij in eerste instantie aansluiten bij Jong Ajax. “Hij is op dit moment gewoon niet fit. Dat gaat nog wel even duren. We hebben het hele begeleidingstraject opgetuigd. We moeten hem nu met rust laten en zijn ding laten doen”, zei Erik ten Hag daarover op de persconferentie voor het duel met Heracles Almelo.

We zullen Ihattaren dus zeker nog niet in actie gaan zien tegen Benfica, maar wie weet wel als Ajax het nog een of meerdere rondes verder schopt.