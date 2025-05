"Ihattaren is 30 kilo afgevallen, dan ben je niet meer zo fris"

Wat de toekomst wordt van Mohamed Ihattaren, is nog niet duidelijk. De oud-Ajacied degradeerde met RKC naar de Keuken Kampioen Divisie, maar is in ieder geval niet van plan te blijven in Waalwijk.

"Hij is alweer begonnen hoor", lacht personal trainer Ricardo Kishna in gesprek met ESPN. "Mo is nu al volle bak aan het trainen. Zwemmen, bosloopjes, de gym in, kickboksen… Hij moet gewoon gas geven. We willen er nog drie tot vier kilo af hebben. Dit was het jaar van de comeback, nu moet het seizoen van de voorsprong gaan beginnen. De belangrijke boodschap die wij continu naar hem overbrengen: doe de goede dingen en leef als een prof. Constante begeleiding helpt hem, vasthouden aan routine is voor Mo belangrijk."

Dat ziet ook (oud) teamgenoot Liam van Gelderen. "Ik krijg bijna elke dag filmpjes via Snapchat. Is-ie aan het kickboksen of hardlopen. Hij is echt goed bezig." Ondanks de degradatie vindt Van Gelderen dat Ihattaren heeft laten zien wat hij kan. "Dit was voor hem ook nieuw en hier heeft hij mentaal ook weer van geleerd." Ook was hij populair bij zijn teamgenoten, volgens de verdediger. "Het is gewoon een gangmakertje, hij maakt iedereen aan het lachen. Ik heb niemand ooit iets slechts over hem horen zeggen. Ik was zelf ook heel blij toen hij kwam, ik had meteen een grote lach op mijn gezicht."

"Luister, Mo is voor afgelopen seizoen dertig kilo afgevallen", haakt Kishna vervolgens in. "Dan is het niet zo vreemd als je op het einde niet zo fris meer bent. Door zo’n grote, snelle wijziging verandert er van alles in je lijf. Mo was tijdens het seizoen een paar keer ziek, kon niet alle wedstrijden voluit gaan, liep kleine blessures op. Op een gegeven moment zegt het lichaam: ‘tot hier en niet verder’. Dan zou de twijfel kunnen toeslaan, maar juist dan moeten we vasthouden aan de routine.”