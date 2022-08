Geschreven door Jessica Westdijk 02 aug 2022 om 22:08

De afgelopen weken waren er zorgen om Mohamed Ihattaren. De huurling was de afgelopen weken afwezig op de training. Ajax liet weten dat dit te maken had met bedreigingen aan zijn adres, waarop besloten was dat het beter was dat hij even buiten de schijnwerpers bleef.

Het was onduidelijk wat er precies speelde en wanneer hij terug zou keren, maar inmiddels laat Ihattaren zelf van zich horen. ‘Back in business’ is hij bijschrift bij een story op Instagram waarop hij in Ajax-trainingskleding te zien is. Het lijkt er dus op dat Ihattaren de trainingen op de club hervat heeft.

In de voorbereiding maakte Ihattaren een sterke indruk, maar vanaf het trainingskamp in Oostenrijk ontbrak hij.