'Ihattaren kan carrière vervolgen bij nieuwe Eredivisieclub'
Mo Ihattaren staat nadrukkelijk op de radar van FC Twente. Volgens Mocro Inside-presentator Nordin Ghouddani ziet technisch directeur Erik ten Hag de aanvaller graag naar Enschede komen.
Ghouddani claimt zelfs dat hij recent met Ten Hag over een mogelijke transfer heeft gesproken. "Ik sprak Erik ten Hag er een paar weken geleden over: afhankelijk van wat hij moet kosten, zou Erik ten Hag hem er heel graag bij hebben bij FC Twente. Hij heeft een clausule van drie miljoen euro in zijn contract."
Ten Hag en Ihattaren kennen elkaar goed uit hun gezamenlijke periode bij Ajax. Onder de huidige technisch directeur van FC Twente maakte Ihattaren in 2022 zijn officiële debuut voor de Amsterdammers. Dat gebeurde in de verloren bekerfinale tegen PSV, die uiteindelijk zijn enige wedstrijd voor Ajax zou blijven.
Na een moeilijke periode buiten het veld wist Ihattaren zijn carrière vorig seizoen nieuw leven in te blazen bij Fortuna Sittard. De aanvaller kwam in de zomer van 2025 over van RKC Waalwijk en groeide in Limburg uit tot een van de smaakmakers van de Eredivisie. Met zes doelpunten en tien assists in 28 competitiewedstrijden speelde hij een belangrijk aandeel in het seizoen van Fortuna.
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