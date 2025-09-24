Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

Mohamed Ihattaren is opnieuw onderwerp van gesprek in de voetbalwereld. Niet alleen vanwege zijn recente comeback bij Fortuna Sittard, maar ook vanwege zijn aankomende documentaire. In de podcast De Maaskantine van Sportnieuws blikt ex-sportpsychiater Bram Bakker uitgebreid terug op zijn rol in het begeleidingstraject van het getalenteerde maar veelbesproken voetbaltalent.

Bakker werkte vorig jaar mee aan ‘Team Ihattaren’, een groep professionals die zich toelegde op zijn terugkeer in het profvoetbal. "We hebben leuk, fijn en goed samen gewerkt. Nu is hij aan zet", vertelt Bakker. Op de vraag of ze nog contact hebben, antwoordt hij: "De lijn staat altijd open. Ik heb hem maanden niet gesproken, maar dat heeft te maken met dat hij niet op de lijn komt. Dat hoeft ook niet, want hij is niets verplicht."

Tijdens de periode van hun samenwerking deed Bakker in de media enkele opvallende uitspraken, onder meer over Ihattarens potentie om terug te keren bij Oranje. Die opmerkingen kwamen hem op stevige kritiek te staan. Nu zegt hij daarover: "Achteraf had ik mijn bek moeten houden."

Bakker geeft aan dat zijn intentie altijd is geweest om Ihattaren in zijn dromen te ondersteunen. "Mo droomt en denkt groot. Wie ben ik om te zeggen dat je dat niet moet doen? Natuurlijk wisten we allemaal dat hij nog een weg te gaan had, maar dat is niet het punt. Mijn ego ging op dat moment even met mij aan de haal."

De oud-psychiater is bovendien duidelijk over de misvatting dat hij in zijn eentje verantwoordelijk zou zijn voor Ihattarens herstel: "Dat is absoluut niet waar." Hij benadrukt het belang van het hele team dat zich inzette voor de wederopstanding van de aanvaller. "Dat gaat over Ricardo Kishna, José Fortes Rodríguez, een team van fysiotherapeuten. Het was een team effort."

Ihattaren is inmiddels terug op de Nederlandse velden en werkt bij Fortuna Sittard aan zijn sportieve herstel. Bakker vindt dat bewonderenswaardig, maar voegt eraan toe: "Als je zijn talent in aanmerking neemt, zou dit niet zijn plafond hoeven zijn."