Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Het laatste Ajax Nieuws

Ihattaren lacht kritiek over slachtofferrol weg: "Wie is dat?"

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard Foto: © Pro Shots

Mohamed Ihattaren werkt bij Fortuna Sittard aan zijn terugkeer op het hoogste niveau, maar merkt dat de kritiek hem nog altijd achtervolgt. Oud-doelman en analist Ronald Waterreus hekelde recent zijn zogenoemde 'eeuwige slachtofferrol', maar Ihattaren haalt daar zijn schouders over op.

"Waterreus. Wie is dat?" reageert Ihattaren als hem naar de kritiek wordt gevraagd in gesprek met Voetbal International. Wanneer de journalist uitlegt dat Waterreus jarenlang keeper was bij PSV en nu columnist is voor De Limburger, antwoordt Ihattaren lachend: "Een keeper, oké. Hij mag ook een mening hebben. Ik ben het alleen niet met hem eens."

Volgens Ihattaren is hij in interviews open over zijn ervaringen, ook al vallen zijn woorden niet altijd goed. "In dat interview gaf ik aan hoe ík dingen heb ervaren. Ik probeer eerlijk antwoord te geven, te zeggen wat ik voel en denk. Vindt niet iedereen leuk."

De middenvelder benadrukt dat hij stap voor stap werkt aan zijn terugkeer in het profvoetbal. "Ik weet waar ik vandaan kom, dat ik langzaam weer aan het klimmen ben. Stapje voor stapje."

Mohamed Ihattaren Ronald Waterreus
