Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Het laatste Ajax Nieuws

Ihattaren licht afgeketste transfer toe: "We zijn eerlijk geweest"

Voetbal
Cherine Benjmil
Mohamed Ihattaren
Mohamed Ihattaren Foto: © Pro Shots

Voormalig PSV- en Ajax-speler Mohamed Ihattaren hoopt in de toekomst nog eens onder Dick Schreuder te werken. De 23-jarige linkspoot sprak afgelopen zomer nog met de trainer van NEC over een transfer naar Nijmegen, maar zondag deed hij hem en zijn ploeg juist pijn als speler van Fortuna Sittard.

Ihattaren scoorde twee keer tegen NEC en hielp Fortuna aan een 3-2 zege, waarna Schreuder hem omhelsde. "Een heel fijne man. Ik heb ook met hem gesproken voor ik mijn keuze maakte voor Fortuna", vertelt Ihattaren aan Voetbal International. "Uiteindelijk zijn we ook eerlijk naar elkaar geweest, over waarom het niet door kon gaan."

"Zij hadden te veel aanvallers. En ik denk ook al te veel mannetjes in het team. Als ik er dan ook nog bij zou komen… daar waren ze misschien bang voor. Ik denk dat ik vandaag op de best mogelijke manier heb geantwoord", vervolgt de smaakmakker. "Ik hoop dat ik hem in de toekomst nog tegenkom. Dat weet je niet. Maar ik ben blij en wens hem alle geluk toe."

Na zijn glansrol tegen NEC kreeg Ihattaren ook lof van Mark van Bommel, de trainer die hem bij PSV zijn debuut gaf. "Hij heeft me gelijk geappt. Lekker, twee keer prikken, schreef hij", aldus Ihattaren.

Mohamed Ihattaren
