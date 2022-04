Geschreven door Idse Geurts 01 apr 2022 om 09:04

Mohamed Ihattaren maakt vrijdag mogelijk zijn eerste speelminuten in een Ajax-shirt. De 20-jarige middenvelder behoort vrijdagavond tot de wedstrijdselectie van Jong Ajax voor de wedstrijd tegen NAC. Dit meldt Ajax Showtime. Hierdoor speelt Ihattaren wellicht zijn eerste wedstrijd in bijna een jaar tijd. De laatste keer dat de middenvelder op het veld stond was immers op 24 april 2021.

Het afgelopen jaar was een bewogen jaar voor Ihattaren. Het talent maakte in de zomer een transfer van PSV naar Juventus. Naar verluidt kon Ihattaren niet door een deur met PSV-trainer Roger Schmidt. Zijn avontuur in Italië werd echter geen succes. Juventus verhuurde Ihattaren gelijk aan competitiegenoot Sampdoria, maar ook hier speelde de middenvelder geen minuut.

Hierop besloot Ajax Ihattaren in januari van dit jaar te huren. Het talent kwam echter niet geheel fit binnen bij Ajax. Ihattaren heeft hierdoor eerst drie maanden individueel getraind op De Toekomst. Deze trainingen hebben blijkbaar hun vruchten afgeworpen, aangezien Ihattaren fit genoeg wordt bevonden om dit weekend bij de wedstrijdselectie aan te sluiten.

Toch komt dit nieuws enigszins verrassend. Afgelopen maand toonde Erik ten Hag nog zijn teleurstelling over Ihattaren zijn fysieke gesteldheid. “Als je niet kan rennen, dan houdt alles op. Daarmee bedoel ik rennen op Eredivisie- of op Champions League-niveau. Dan wordt gevraagd dat je meters op hoge snelheid en intensiteit kunt maken. Als je dat niet kunt, houdt alles op. Het hangt van hem af hoe snel dat gaat”, liet Ten Hag weten tegenover ESPN.

Ihattaren lijkt nu dus zelfs Ten Hag te verbazen met zijn fitheid. Hopelijk kan de middenvelder, als hij speelt, een goede indruk achterlaten. Vanavond om 20:00 uur speelt Jong Ajax uit tegen NAC.