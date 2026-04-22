Ihattaren maakt indruk: "Die cijfers zal hij ook bij Ajax halen"

Fortuna Sittard staat na dertig competitiewedstrijden op een twaalfde plek in de Eredivisie en trainer Danny Buijs roemt de inbreng van Mo Ihattaren. De oefenmeester vindt dat de aanvallende middenvelder na dit seizoen een mooie transfer moet maken.

"Hij komt straks uit rond de dertig wedstrijden en directe betrokkenheid bij twintig goals. En dat bij een club als Fortuna", vertelt hij op de site van VI. "Zegt heel veel over zijn talent, traptechniek, spelhervattingen, creativiteit en spelinzicht. Die cijfers zal hij ook bij grote clubs kunnen halen", voorspelt Buijs.

"Hij moet een volgende stap gaan zetten in wat wordt gevraagd voor het vak profvoetballer", adviseert hij. "En het zou goed zijn als hij dat op een hoger niveau gaat doen, dan krijgt hij weer een nieuwe prikkel", constateert Buijs, die zelf een hele goede band heeft opgebouwd met de creatieve linkspoot.