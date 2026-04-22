Ihattaren maakt indruk: "Die cijfers zal hij ook bij Ajax halen"

Niek
Mohamed Ihattaren
Mohamed Ihattaren Foto: © BSR Agency

Fortuna Sittard staat na dertig competitiewedstrijden op een twaalfde plek in de Eredivisie en trainer Danny Buijs roemt de inbreng van Mo Ihattaren. De oefenmeester vindt dat de aanvallende middenvelder na dit seizoen een mooie transfer moet maken. 

"Hij komt straks uit rond de dertig wedstrijden en directe betrokkenheid bij twintig goals. En dat bij een club als Fortuna", vertelt hij op de site van VI. "Zegt heel veel over zijn talent, traptechniek, spelhervattingen, creativiteit en spelinzicht. Die cijfers zal hij ook bij grote clubs kunnen halen", voorspelt Buijs.

"Hij moet een volgende stap gaan zetten in wat wordt gevraagd voor het vak profvoetballer", adviseert hij. "En het zou goed zijn als hij dat op een hoger niveau gaat doen, dan krijgt hij weer een nieuwe prikkel", constateert Buijs, die zelf een hele goede band heeft opgebouwd met de creatieve linkspoot. 

"In een team gelden afspraken. Zo laat aanwezig zijn, zo laat lunchen. Als iemand een keer buiten de lijntjes kleurt, probeer je te helpen", legt hij uit. "Je hebt te maken met individuen. Mo Ihattaren is een andere speler dan Ivo Pinto. Dat neem je wel mee. Ik steek er veel tijd en energie in. Als het goed gaat, voelt dat euforisch. Aan de andere kant zijn er de momenten dat je ziet: verdomme, daar gáán we weer…", zucht Buijs. 

"Wat ik moeilijk vind, is wat ik de strontvliegen noem rond sommige voetballers", vervolgt hij geïrriteerd. "Die proberen jongens net als ik te beïnvloeden, maar vanuit mijn perspectief op de verkeerde manier. Zij willen eromheen blijven hangen, omdat ze dat interessant vinden, geld kunnen verdienen in de toekomst of van de aandacht genieten. Daar krijg je als trainer geen grip op. Lastig. Tegenwoordig hebben spelers ook niet alleen zaakwaarnemers, maar heel eigen begeleidingsteams", besluit Buijs. 

