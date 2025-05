Ihattaren met grond gelijk gemaakt: "Hij is net zo dik als..."

Boonen begint over de aanvaller. "We hebben het zelf altijd heel veel gehad over Ihattaren. We zijn nu een half jaar verder, hij is misschien wel langer dan driekwart jaar aan het voetballen. Ik heb nu een hele wedstrijd naar die jongen gekeken, onomstotelijk dat die jongen kan voetballen. Hij is net zo dik als een René van den Berg (verslaggever RTV Utrecht, red)", lacht Boonen bij RTV Utrecht.

Pessel haakt in: "Natuurlijk straalt hij voetbal uit, hij kan voetballen. Alleen in de omschakeling is hij niet één speler bij FC Utrecht op dit moment waarvoor hij in de plaats zou kunnen komen. Je kon het goed zien in de twaalfde minuut, toen had hij eigenlijk een hele goede actie aan de rechterkant. Hij verliest daar de bal aan Fraulo en hij blijft gewoon stilstaan."

"Uiteindelijk is dat nou precies de tekortkoming die wij als FC Utrecht, want wij willen doorgroeien, dat soort spelers niet hierheen moeten halen", vervolgt Pessel. "Terwijl ik het echt een fantastische speler heb gevonden. Alleen het duurt nog even wat langer dat hij weer gaat aanhaken. Dus ik denk dat het FC Utrecht-station gewoon gepasseerd is."