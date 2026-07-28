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Ihattaren naar Nederlandse subtopper? "Hij lijkt in beeld te zijn"

Stefan
Mohamed Ihattaren
Mohamed Ihattaren Foto: © Pro Shots

FC Twente toonde zich al slagvaardig op de transfermarkt, maar lijken nog niet klaar te zijn. De Tukkers zouden in Joël Drommel een gewenste versterking zien, maar ook andere namen passeren de revue. Waaronder die van voormalig Ajacied Mohamed Ihattaren.

"FC Twente is ondertussen nog flink bezig op de transfermarkt", begint Aron Kattenpoel van Sportnieuws.nl op X, het voormalige Twitter. "Naast Joël Drommel, die als tweede keeper moet komen, lijken ook Mohamed Ihattaren en Oliver Antman in beeld te zijn bij Erik ten Hag."

Ihattaren en Ten Hag zijn natuurlijk geen onbekenden van elkaar. De aanvallende middenvelder zat op een dood spoor bij Juventus toen Ten Hag de hoofdtrainer was van Ajax. Hij haalde het gevallen toptalent naar Amsterdam, al liep het niet uit tot een heel gelukkig huwelijk. Bij RKC Waalwijk en Fortuna blies Ihattaren weer nieuw leven in zijn loopbaan.

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