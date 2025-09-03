AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ihattaren onthult: "Ik stond op de weegschaal en zag 117 staan"

Niek
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard Foto: © Pro Shots

Fortuna Sittard won afgelopen weekend in eigen huis met 3-2 van NEC en Mo Ihattaren nam twee treffers voor zijn rekening. Toch krijgt de aanvallende middenvelder, die in het verleden bij PSV en Ajax speelde, nog veel kritiek op zijn gewicht. 

De creatieve spelmaker erkent dat hij op de kilo's moet letten. "Jazeker, ik heb aanleg om aan te komen. Hier bij Fortuna is het strak geregeld hoor", vertelt hij op de website van VI. "Het eten wordt voor je bepaald, tot op de gram nauwkeurig. Het ontbijt staat voor je klaar, net als de lunch na de training. En dan mag je er zelf voor kiezen of je avondeten meeneemt van de club. Dat doe ik gewoon. Eén of twee keer per week ga ik uit eten, meestal bij de Italiaan. Dan doe ik rustig aan. Eten tijdens de vakantie, dat was altijd mijn zwakke plek", onthult Ihattaren.

"Dan kon ik tekeer gaan, had ik geen rem. Deze zomer wel", vervolgt de Marokkaan, die een paar jaar geleden bijna 35 (!) kilo zwaarder was dan nu. "Iets meer zelfs. Toen ik op de weegschaal stond en 117 zag staan, was ik al een beetje begonnen met afvallen. Nu gaat het heel goed, ik denk dat ik 81 kilo weeg. Dankzij keihard trainen, afzien. Ik heb ook dagenlang gehuild, hoor. Mijn lichaam moest alles anders gaan doen. Afvallen was heel zwaar voor me, echt. Tot het voetballen weer dichterbij kwam", blikt Ihattaren terug. 

Gerelateerd:
Devyne Rensch bij AS Roma

'Oud-Ajacied Devyne Rensch kan AS Roma na halfjaar weer verlaten'

0
Hans Kraay jr.

Hans Kraay junior geeft advies: "Dat heeft Ajax de titel gekost"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Valentijn Driessen

Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

0
René van der Gijp

Van der Gijp: "Thuis ging dat niet gebeuren, ook niet tegen Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd