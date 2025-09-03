Ihattaren onthult: "Ik stond op de weegschaal en zag 117 staan"

Fortuna Sittard won afgelopen weekend in eigen huis met 3-2 van NEC en Mo Ihattaren nam twee treffers voor zijn rekening. Toch krijgt de aanvallende middenvelder, die in het verleden bij PSV en Ajax speelde, nog veel kritiek op zijn gewicht.

De creatieve spelmaker erkent dat hij op de kilo's moet letten. "Jazeker, ik heb aanleg om aan te komen. Hier bij Fortuna is het strak geregeld hoor", vertelt hij op de website van VI. "Het eten wordt voor je bepaald, tot op de gram nauwkeurig. Het ontbijt staat voor je klaar, net als de lunch na de training. En dan mag je er zelf voor kiezen of je avondeten meeneemt van de club. Dat doe ik gewoon. Eén of twee keer per week ga ik uit eten, meestal bij de Italiaan. Dan doe ik rustig aan. Eten tijdens de vakantie, dat was altijd mijn zwakke plek", onthult Ihattaren.

"Dan kon ik tekeer gaan, had ik geen rem. Deze zomer wel", vervolgt de Marokkaan, die een paar jaar geleden bijna 35 (!) kilo zwaarder was dan nu. "Iets meer zelfs. Toen ik op de weegschaal stond en 117 zag staan, was ik al een beetje begonnen met afvallen. Nu gaat het heel goed, ik denk dat ik 81 kilo weeg. Dankzij keihard trainen, afzien. Ik heb ook dagenlang gehuild, hoor. Mijn lichaam moest alles anders gaan doen. Afvallen was heel zwaar voor me, echt. Tot het voetballen weer dichterbij kwam", blikt Ihattaren terug.