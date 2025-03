Ihattaren onthult: "Nederland of Marokko, maakt mij niets uit"

Mohamed Ihattaren heeft bevestigd dat de KNVB contact met hem heeft gezocht met het oog op Jong Oranje. "Ja, ze hebben me benaderd. Ze zijn via via bij mijn zaakwaarnemer terechtgekomen, José Fortes Rodriguez. Van hem heb ik gehoord dat er interesse was. Ook vanuit de trainerskamer bij RKC. Ik heb nog niet zelf met ze gesproken, maar ik focus me er totaal niet op."

De voormalig speler van zowel PSV als Ajax heeft echter ook interesse gewekt bij de Marokkaanse voetbalbond. "Nederland of Marokko, het maakt mij niets uit. Ik wil gewoon voetballen. Ik voel me vereerd dat er interesse is, maar ik moet me eerst gaan focussen op RKC."

Voor Ihattaren is dit de laatste mogelijkheid om voor Jong Oranje uit te komen, omdat hij net 23 jaar is en deze cyclus na dit seizoen afloopt. Toch heeft hij zich nog niet beziggehouden met de keuze. "Ja, tuurlijk. Het is een mooi podium om mezelf te laten zien en om voor het Nederlands elftal te spelen. Ik heb me er totaal niet op gefocust, ook toen José het me had verteld. Ik ben er niet mee bezig."