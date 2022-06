Geschreven door Idse Geurts 29 jun 2022 om 10:06

Mohamed Ihattaren heeft zich dinsdag in de oefenwedstrijd tegen SV Meppen (3-0 winst) laten gelden. De aanvaller mocht in de basis beginnen als rechtsbuiten en deed dit zeer verdienstelijk. Ihattaren maakte goede acties en strooide met mooie passes. Na afloop kreeg de 20-jarige speler dan ook alle lof en vergeleek Ajax-trainer Alfred Schreuder hem zelfs met Hakim Ziyech.

“Het tempo waarin hij speelde zag er goed uit”, begint Schreuder zijn lofzang tegenover ESPN. “Je ziet dat hij goed is aan de bal en dat hij snelle ogen heeft. Nu moet hij nog werken aan zijn fitheid en wedstrijdritme. Er is nog veel werk aan de winkel, maar dat geldt voor iedere speler eigenlijk. Als je ziet welke stappen hij heeft gemaakt de laatste maanden, dat is mooi om te zien”, stelt de oefenmeester.

Ook ziet Schreuder bepaalde kwaliteiten van oud-Ajacied Hakim Ziyech terug in Ihattaren. “Ik vind dat je bepaalde dingen van Hakim Ziyech terugziet in Mo. Zijn linkerbeen, gevoel en rust aan de bal, dat is leuk om te zien”, legt Schreuder uit. Ook Ziggo Sport-analist John van ’t Schip trekt de vergelijking tussen Ihattaren en Ziyech. “Je zag aan het einde van de eerste helft dat hij de bal vaak met de linkervoet gaf richting Sontje Hansen, die dan bij de tweede paal stond. Dat deed Ziyech ook vaak met Quincy Promes”, stelt Van ’t Schip.

Ihattaren lijkt zijn fitheid en kwaliteiten dus weer terug te vinden. Wellicht dat de jonge aanvaller aankomend seizoen een basisplek kan veroveren in het team van Alfred Schreuder.