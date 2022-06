Geschreven door Idse Geurts 30 jun 2022 om 14:06

Mohamed Ihattaren heeft zich tegenover Ajax TV openhartig uitgelaten over vorig seizoen. De jonge aanvaller kende op mentaal vlak een moeilijke periode, maar heeft deze donkere tijd inmiddels achter zich gelaten. Volgens Ihattaren komt dit mede door oud-Ajacied Gerald Vanenburg.

“Vanenburg appte me om met me te kunnen praten”, laat Ihattaren weten. “We hadden gelijk een klik. Hij zei: spelers met jouw kwaliteiten kunnen niet stoppen, zet dat maar uit je hoofd. Een dag later begonnen we al met trainen. Gerald is mijn grootste fan. Hij is een goede gozer. We gingen heel vaak wandelen samen. Maar ook praten, trainen, bellen. Ik huilde bij hem, alles. Hij was als een grote broer voor me. Ik kon hem ook alles vertellen, nog steeds. Ik ben hem daar erg dankbaar voor”, blikt Ihattaren terug.

Vervolgens kreeg Ihattaren bij Ajax een nieuwe kans. De Amsterdammers sloten een huurconstructie met optie tot koop bij Juventus. Bij Ajax heeft het talent zijn voetbalgeluk weer teruggevonden. “Ik ben op de goede weg. Ik ben fit en iedereen is tevreden. De trainer is ook blij met me. Hopelijk ga ik de mensen nog trotser maken”, stelt de aanvaller.

Ihattaren maakt tijdens het voorseizoen al grote indruk bij Ajax. Dinsdagmiddag, tijdens de oefenwedstrijd tegen SV Meppen, liet de aanvaller al zijn klasse zien. De 20-jarige speler had meerdere mooie acties en passes in huis. Hopelijk weet Ihattaren deze lijn voort te zetten en kan hij uitgroeien tot basisspeler bij het eerste elftal.