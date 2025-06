Ihattaren openhartig tijdens interview: "Mensen zien dat niet"

Mohamed Ihattaren heeft zich uitgesproken over hoe belangrijk familie voor hem is. Bij Matchday gaat de voetballer van RKC vooral in over de relatie met zijn moeder en zus.

"Voetbal is iets kleins in ons leven", begint Ihattaren bij het genoemde medium. "Jullie hebben ook kinderen. Ik ben zelf nog kind. Jullie hebben ook prioriteiten, begrijp je? Mijn prioriteit is mijn moeder. Mijn vader heeft vijf jongens achtergelaten. Voor mijn moeder." Zijn vader overleed in oktober 2019 aan de gevolgen van kanker.

Ihattaren spreekt ook nog over zijn zus. "Een dochter die getrouwd is, kinderen heeft. Mijn zus is ook mijn moeder", klinkt het. "Alles wat ik voor mijn moeder haal, haal ik ook voor mijn zus. Ben ik met mijn moeder, bel ik als eerste mijn zus op in plaats van mijn broers: 'Kom, we gaan even wat drinken.' Maar mensen zien dat niet. Mensen denken, wij moeten herstellen. Dat is mijn herstel."