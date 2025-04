Ihattaren over oud-Ajacied: "Dat is een speler voor Real Madrid"

Volgens Mohamed Ihattaren beschikt Ryan Gravenberch over alle kwaliteiten om ooit bij een topclub als Real Madrid te spelen. Ihattaren, die hem van dichtbij meemaakte, was onder de indruk van hem.

Ihattaren is te gast bij Matchday van Supergaande, waar ook Gravenberch onderwerp van gesprek is. "Dat is een speler voor Real Madrid, broer. Ik ken hem sinds de F'jes", vertelt de spelmaker van RKC Waalwijk. "Die man is niet normaal, echt niet normaal. Als je met hem op een veld staat, ga je het pas begrijpen. Het klinkt soms zo suf, maar het is zo moeilijk wat hij doet."

Ihattaren meent dat Gravenberch dingen doet, die niet normaal zijn. "Zijn visie ook. Hij speelt zo volwassen. Wat hij nu doet, dat deed hij al op zijn zestiende. Toen keken mensen nog naar hem van: bewijs het maar eens. Nu doet hij het in de Premier League, en houdt iedereen van hem."

Gravenberch maakte na zijn periode bij Ajax een transfer naar Bayern München. Daar wist hij echter geen potten te breken. "Maar nu wordt hij kampioen met Liverpool, in een jaar tijd. Dat is voetbal. Hij speelt in de basis en is 200 miljoen euro waard. Dat is wie hij echt is", stelt Ihattaren.