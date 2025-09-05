AD Voetbalpodcast
Wijffels hard: "Het Nederlandse voetbal staat enorm voor lul"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Ihattaren over Sneijder en Vanenburg: "Een soort bindingsangst"

Max
bron: Voetbal International
Mohamed Ihattaren
Mohamed Ihattaren Foto: © Pro Shots

Mohamed Ihattaren is heel dankbaar voor de hulp van Gerald Vanenburg en Wesley Sneijder. De voormalig Ajacied baalt dat hij er destijds niet goed mee omgegaan is. 

Vanenburg en Sneijder boden Ihattaren een helpende hand om zijn loopbaan weer op de rit te krijgen, maar lang duurde die hulp niet. "Ik ben enorm dankbaar dat ze me hulp hebben aangeboden, maar ik was niet in staat er goed mee om te gaan", blikt hij terug in Voetbal International. "Ik heb veel meegemaakt in mijn korte leven. Dat zorgde bij mij ook voor een soort bindingsangst. Je vertrouwt mensen minder snel."

De hulp van de oud-profvoetballers resulteerde op dat moment in niks. "Ik neem mezelf kwalijk wat er in die periode is gebeurd. Hij heeft me uit zijn hart willen helpen, maar ik was er mentaal niet klaar voor. Ik was op dat moment te ver van de voetbalwereld", stelt Ihattaren over Sneijder. "Ik wist het gewoon even niet meer. Het was míjn schuld. Niet de schuld van Wesley, Gerald Vanenburg, of wie dan ook. Zij hebben hun best gedaan. En daar ben ik ze nog steeds heel dankbaar voor."

Gerelateerd:
Brian Brobbey

Brobbey mijdt gespreksonderwerp: "Uit respect voor de club..."

0
Jeffrey, Rodney en Wesley Sneijder

Sneijder: "Ik leek op een junk, ook al gebruikte ik geen drugs"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Mohamed Ihattaren
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Valentijn Driessen

Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd