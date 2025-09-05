Ihattaren over Sneijder en Vanenburg: "Een soort bindingsangst"

Vanenburg en Sneijder boden Ihattaren een helpende hand om zijn loopbaan weer op de rit te krijgen, maar lang duurde die hulp niet. "Ik ben enorm dankbaar dat ze me hulp hebben aangeboden, maar ik was niet in staat er goed mee om te gaan", blikt hij terug in Voetbal International. "Ik heb veel meegemaakt in mijn korte leven. Dat zorgde bij mij ook voor een soort bindingsangst. Je vertrouwt mensen minder snel."

De hulp van de oud-profvoetballers resulteerde op dat moment in niks. "Ik neem mezelf kwalijk wat er in die periode is gebeurd. Hij heeft me uit zijn hart willen helpen, maar ik was er mentaal niet klaar voor. Ik was op dat moment te ver van de voetbalwereld", stelt Ihattaren over Sneijder. "Ik wist het gewoon even niet meer. Het was míjn schuld. Niet de schuld van Wesley, Gerald Vanenburg, of wie dan ook. Zij hebben hun best gedaan. En daar ben ik ze nog steeds heel dankbaar voor."