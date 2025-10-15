Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Ajax historie & oud-spelers

Ihattaren reageert op bikkelharde kritiek: "Het is een slangenkuil"

Stefan
Mohamed Ihattaren
Mohamed Ihattaren Foto: © Pro Shots

Mohamed Ihattaren brak als een komeet door bij PSV, maar na het overlijden van zijn vader ging het snel bergafwaarts. Avonturen bij onder meer Juventus en Ajax liepen op niets uit en het gevallen toptalent leek een toekomst in het voetbal te kunnen vergeten.

Nadat hij ook weer was vertrokken bij Slavia Praag pikte RKC hem echter op. In Waalwijk kreeg hij wederom een kans in het betaalde voetbal en dit keer leek Ihattaren te beseffen dat het 'één voor twaalf' was. Bij RKC maakte hij een goede indruk en deze zomer tekende hij bij Fortuna Sittard. 

Johan Derksen was eerder nog enorm kritisch op de voetballer. "Tot nu toe heeft hij gewoon gefaald. Hij heeft alle kansen van de wereld gehad en die heeft hij nergens benut", zegt Derksen in de documentaire van de oud-PSV'er. "Eigenlijk had hij nu miljonair moeten zijn en bij FC Barcelona of Manchester City moeten spelen, maar om eerlijk te zijn heb ik de hoop opgegeven dat het ooit nog wat wordt."

Ihattaren reageert met een lach vanuit de kappersstoel op de kritiek van de analist. "Dat is het mooie van alles man, ik houd ervan als mensen uiteindelijk van mening veranderen. Dat is voor mij een overwinning. Je weet hoe voetbal is man... Het is een mooie sport, maar ook een slangenkuil. Vooral bij mij. Bij mij is iedereen net iets scherper", aldus Ihattaren.

