Ihattaren reageert op veroordeling: "Een passende consequentie"

De speler van RKC Waalwijk had zich naar verluidt al neergelegd bij de straf. "Die relatie is al geruime tijd geleden beëindigd”, reageert Ihattaren in de Telegraaf. “Ik heb er oprecht spijt van, neem volledige verantwoordelijkheid voor mijn gedrag en zet alles op alles om als mens te groeien en mijn leven blijvend in positieve richting te sturen. Ik accepteer de taakstraf als een passende consequentie en als onderdeel van mijn persoonlijke ontwikkeling."

De 23-jarige Utrechter betuigde in de rechtbank ook al zijn spijt. “Ik kwam in een gitzwarte periode terecht. Dat is geen excuus voor mijn gedrag, maar het verklaart wel hoe ver ik van mezelf verwijderd was. Dankzij professionele hulp en de steun van mijn omgeving heb ik het juiste pad teruggevonden en ben ik nu zowel mentaal als fysiek in topconditie", benadrukt hij. “Echte groei begint bij eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Ik blijf elke dag aan mezelf werken. Voor de mensen om me heen, maar ook voor mezelf en het leven dat ik wil opbouwen.”