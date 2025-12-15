Ihattaren te close met trainer?: "Dat vind ik een beetje tricky"

"Dat vind ik een beetje tricky", begint Van Hooijdonk bij Studio Voetbal, die met onder andere Marcel van Roodmalen en Ibrahim Afellay te gast was. "Ihattaren doet voor het elftal niet zoveel, hij laat regelmatig zijn mannetje lopen, dan krijg je een bepaalde status aparte. Als je daar als trainer toch misschien iets te close mee bent, dan kan dat in zo'n spelersgroep weleens schuren."

Afgelopen weekend verloor Fortuna Sittard met 1-0 van PEC Zwolle. Dat was geen goede wedstrijd volgens de analist. "Ik vond het geen beste wedstrijd van Fortuna en van Ihattaren. Ik vind het een hartstikke leuke jongen, maar ik kijk wel elke keer kritisch naar hem. Hij is de ouderwetse nummer 10 die Rafael (van der Vaart, red.) vaak in het elftal wil. Maar die lopen niet zoveel. Iemand als Valente is bijvoorbeeld een moderne nummer 10, de spelmaker. Aan de bal doet hij niet zoveel domme dingen."

"Als je niet zou weten dat het Ihattaren was, en ik zou tegen Marcel zeggen: 'Bij Fortuna Sittard, daar speelt een international van een Nederlands futsalteam, kijk er eens naar.' Dan denk ik dat hij het gelooft", stelde Van Hooijdonk. "Hij is aan de bal superbehendig, alleen het is een beetje ouderwets, het is niet modern. Hij doet heel veel uit stilstand. Het zijn korte tikjes en dan twee meter naar links, twee meter naar rechts, maar echt penetreren over het veld, dat zit er niet in. Die dynamiek heeft hij niet of kan hij niet opbrengen", aldus Van Hooijdonk.