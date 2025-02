Ihattaren terug naar Ajax? "Dat is van een krankzinnig niveau"

RKC won afgelopen weekend in eigen huis met 5-0 van NAC Breda en Mohamed Ihattaren was opnieuw één van de uitblinkers bij de club uit Brabant. Wilfred Genee vroeg aan De Telegraaf-verslaggever Valentijn Driessen of de topclubs in Nederland na dit seizoen moeten toeslaan.

"Natuurlijk, er loopt in Nederland nergens zo'n speler rond die zo bepalend is. Maar je hoort geen enkele club over hem", sprak hij bij Vandaag Inside. Ook voetballiefhebber René van der Gijp toonde zich lyrisch over de kwaliteiten van Ihattaren, die in het verleden al bij PSV en Ajax speelde.

"Die jongen heeft echt een heel bijzonder linkerbeen. Ook die corners van hem, dat is van een krankzinnig niveau", constateert hij. Johan Derksen snapt wel waarom clubs als PSV, Ajax, Feyenoord, FC Twente, FC Utrecht en AZ nog niet toegeslagen hebben. "Ik zou ook even wachten, het is hetzelfde als met Noa Lang. Je haalt wel wat binnen. En ik vind dat hij in interviews na de wedstrijden alweer een beetje praatjes krijgt", besluit Derksen.