Ihattaren terug naar Ajax? "Voel dat ik hier nog niet klaar ben"

Nu de degradatie van RKC Waalwijk definitief is, richt Mohamed Ihattaren zijn vizier op de toekomst. De 23-jarige middenvelder hoopt op een volgende stap in zijn carrière, bij voorkeur in de Eredivisie. Of Ajax ook bij de clubs zit waar Ihattaren op mikt, wordt niet uitgesloten.

Na de met 5-3 gewonnen seizoensafsluiter tegen Go Ahead Eagles sprak Ihattaren openhartig over zijn situatie tegenover het Brabants Dagblad. "Ik ben blij met de winst, maar tegelijkertijd ook teleurgesteld," aldus Ihattaren. "Het voelt als de laatste wedstrijd bij RKC. Voor de duidelijkheid: het voelt zo, nog niks is zeker. Maar ik denk dat de meeste mensen wel weten dat dit mijn laatste wedstrijd voor RKC was."

Hoewel RKC recent de optie in zijn contract lichtte, waardoor Ihattaren tot medio 2026 vastligt, lijkt een langer verblijf uitgesloten. Zijn volgende bestemming is nog onduidelijk, maar gesprekken met zijn zaakwaarnemer zijn gaande. "Mijn zaakwaarnemer (José Fortes Rodriguez, red.) weet wat ik wil. We hebben het vaak over wat er allemaal speelt. Ik hoop over een paar weken een goede beslissing te maken. Ik hoop dat ik een mooie stap kan gaan maken. Zolang er nog niks zeker is, kan ik niet zo veel weggeven."

De linkspoot sluit een buitenlands avontuur niet uit, maar heeft een duidelijke voorkeur. "Of ik in Nederland blijf? Fifty-fifty," zegt hij. "Het is lastig te zeggen. Mijn zaakwaarnemer weet dat ik heel graag in Nederland wil blijven. Ik voel dat ik hier nog niet klaar ben."

Een stap terug naar de Keuken Kampioen Divisie is voor Ihattaren geen optie. "Dat zeker niet. Het moet echt een goede stap omhoog zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik de laatste stap ga maken. Ik moet veel minuten blijven maken. Stap voor stap de weg omhoog zetten.”

Voorlopig gunt hij zichzelf eerst wat rust. "Het eerste wat ik nu ga doen is een paar dagen op vakantie. Daarna voor mezelf lekker doorgaan en zie ik wel wanneer José me belt. Overal waar ik naartoe zou gaan, zal ik mijn moeder meenemen", besluit Ihattaren.