Ihattaren troeft Ajax-spelers af met indrukwekkende statistiek

Mohamed Ihattaren is weer in beeld bij Jong Oranje, zo weet Thijs Zwagerman te melden op de website van ESPN. De verslaggever ziet dat de aanvallende middenvelder, die in het verleden bij PSV en Ajax speelde, dit jaar uitblinkt op een aantal onderdelen.

"Zijn goede overzicht, ook onder druk, is ook te vangen in statistieken. Alleen Joey Veerman, Mats Köhlert en ploeggenoot Margaret creëerden dit kalenderjaar meer kansen dan Ihattaren in de Eredivisie", schrijft hij op de website van ESPN. "In aanloop naar grote kansen is zelfs niemand in 2025 belangrijker dan de RKC’er. Twaalf keer gaf Ihattaren de pass voordat een ploeggenoot een kans creëerde", constateert Zwagerman.

Op de website staat onder andere een fragment uit de wedstrijd Ajax - RKC. "Dit tekent de spelmaker die zijn ploeggenoten in kansrijke posities aan de bal krijgt. Met zijn linkerbeen beschikt Ihattaren zelf uiteraard ook over een sterke eindpass", vervolgt hij. "Ihattaren geldt niet als een bijzonder explosieve speler, maar zijn wendbaarheid en lichaamsschijnbewegingen helpen hem desondanks om tegenstanders regelmatig ogenschijnlijk moeiteloos te passeren. Geen Eredivisie-middenvelder met minstens 800 speelminuten gaat dit seizoen meer dribbels aan dan Ihattaren", weet Zwagerman.

"Net als in zijn passing beschikt Ihattaren ook in zijn dribbels over een goed overzicht", benadrukt hij. "De technicus kijkt over de bal heen en houdt ervan om zijn dribbels af te wisselen met korte combinaties. Door deze formule wint Ihattaren met de bal aan zijn voet veel terrein. Geen Eredivisie-middenvelder noteert dit kalenderjaar meer carry’s (dribbels van minstens vijf meter) dan Ihattaren (116). Waar Ihattaren zich in balbezit inmiddels weer kan meten met de (sub)top van de Eredivisie, moet hij zonder bal nog altijd een behoorlijke slag maken", besluit Zwagerman in zijn analyse over de spelmaker, die een aflopend contract heeft en daardoor in de zomer transfervrij opgepikt kan worden door geïnteresseerde clubs.

Laatste pass voor gecreëerde kans (in 2025):

1. Mohamed Ihattaren (RKC): 12

2. Michel Vlap (FC Twente): 11

3. Joey Veerman (PSV): 11

4. Jordy Clasie (AZ): 9

5. Igor Paixão (Feyenoord): 9

6. Luciano Valente (FC Groningen: 9