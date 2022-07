Geschreven door Jessica Westdijk 17 jul 2022 om 22:07

Ajax vertrok zondag voor het trainingskamp naar Oostenrijk. Een opvallende afwezige is Mohamed Ihattaren.

De club meldde op de website dat hij niet fit is, maar De Telegraaf meldt zondagavond dat er meer aan de hand is. Ihattaren zo bedreigd en geïntimideerd zijn, overigens niet door fans. De club geeft hem rust om deze zaken in de privésfeer op te lossen. Alfred Schreuder zou bij Ihattaren langs zijn geweest en de club denkt mee over oplossingen.