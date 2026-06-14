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Ihattaren vindt dat hij op WK moest staan: "Ja, honderd procent"

Gijs Kila
bron: Sportnieuws.nl
Mohamed Ihattaren
Mohamed Ihattaren Foto: © BSR Agency

Mohamed Ihattaren vindt dat hij kwaliteiten heeft om op een WK actief te zijn met Marokko. Toch begrijpt de middenvelder van Fortuna Sittard waarom bondscoach Mohamed Ouahbi hem niet heeft opgenomen in de selectie voor het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Ondanks een sterk seizoen bij Fortuna Sittard bleef een oproep voor het WK uit. Op de vraag of hij vindt dat hij in de selectie had moeten zitten, antwoordde Ihattaren duidelijk bij Sportnieuws. "Ja, honderd procent."

Tegelijkertijd beseft de middenvelder dat de concurrentie bij Marokko groot is en dat veel internationals op een hoger niveau actief zijn. "Maar soms moet je ook gewoon realistisch denken. Ik heb dit hele jaar bij Fortuna gedraaid. Als je kijkt wat voor internationals er op het WK spelen, is dat een wereld van verschil qua podium waar zij spelen. Dus het is eigenlijk wel logisch."

Ihattaren richt zijn blik daarom op de toekomst. De creatieve middenvelder hoopt deze zomer een volgende stap in zijn carrière te zetten, waardoor hij zich nadrukkelijker in beeld kan spelen bij de nationale ploeg. "Mijn taak is nu om te zorgen dat ik een stap maak die ervoor zorgt dat ik ook daarvoor in aanmerking kom. En ook hopelijk Europees kan spelen en mezelf meer in de kijker kan spelen."

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