'Spaanse trainer op radar bij Ajax': "Een naam die je veel hoort"
Ihattaren vraagteken voor duel met Ajax: "Paar hebben pijntjes"

bron: L1

Danny Buijs ziet kansen tegen Ajax. De trainer van Fortuna Sittard weet dat de tegenstander uit Amsterdam nog steeds niet in beste doen is. 

Buijs weet wat zijn ploeg morgen moet laten zien. "Als het lukt, moet je ze bij de strot grijpen en erop klappen. Duelleren en in de momenten dat je kan voetballen, moet je ook zelf voetballen. Je moet erin gelovend at je een resultaat kan halen, daar begint het mee. Laten we hopen dat we dat kunnen brengen", blikt hij vooruit bij L1 Nieuws. "Ik heb elke wedstrijd het gevoel dat we kans hebben."

Mohamed Ihattaren vertrok vrijdag eerder van het trainingsveld. "Een paar jongens hebben kleine pijntjes. Het moet blijken of ze fit genoeg zijn om morgen te spelen", laat Buijs weten. "Een hoop jongens zijn niet gewend elke wedstrijd te spelen. Als je dat dan wel doet, ga je over je grenzen heen en kan je tegen fysieke ongemakken aanlopen. Vanmiddag heb ik overleg met de medische staf en dan zal er meer duidelijkheid komen."

Fortuna Sittard en Ajax trappen zaterdagmiddag om 18.45 uur af in Sittard.

