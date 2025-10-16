Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ihatteren is pissig: "Ik hoef niet eens met hem te praten..."

Arthur
bron: BNNVARA
Mohamed Ihattaren
Mohamed Ihattaren Foto: © Pro Shots

Mohamed Ihattaren gold jarenlang als een van de grootste voetbaltalenten van Nederland. Opgeleid bij PSV, waar hij op jonge leeftijd al zijn debuut maakte en imponeerde met zijn creativiteit en techniek, leek de middenvelder een gouden toekomst tegemoet te gaan. Een stap naar Ajax volgde, maar ook daar bleef de grote doorbraak uit. Inmiddels probeert Ihattaren zijn carrière nieuw leven in te blazen bij RKC Waalwijk, waar hij afgelopen seizoen terugkeerde in het betaalde voetbal.

De documentaire De Beproeving van BNNVARA laat op confronterende wijze zien hoe moeizaam die comeback verliep. Ruwe, ongepolijste beelden van zijn tijd bij RKC onthullen de frustraties van een speler die ooit werd gezien als het kroonjuweel van het Nederlandse voetbal, maar nu worstelt met zijn rol als invaller bij een club in de kelder van de Eredivisie.

Wanneer een jonge RKC-supporter hem bij het verlaten van het Mandemakers Stadion vraagt waarom hij nooit in de basis mag starten, kan Ihattaren zijn ongenoegen moeilijk verbergen. "De trainer is daar ergens, dat moet je aan hem vragen, ja?", zegt hij, wijzend naar de deur.

Even later, als hij verder loopt, vangen de camera’s van BNNVARA meer frustratie op. "Clowns, man, wollah (ik zweer het je, red.)", mompelt hij zichtbaar geïrriteerd. "Op een gegeven moment houdt het op, man. Het houdt op. Het is niet meer leuk."

Ook over zijn relatie met toenmalig RKC-trainer Henk Fraser is Ihattaren duidelijk. "Ik hoef niet eens met hem te praten," zegt hij fel. "Hij irriteert me mateloos. Dan hoef ik niet met je te praten. Ik zie hem maandag wel weer. Ik ben niet een speler die steeds vraagt: waarom dit, waarom dat? We zien het wel man."

Gerelateerd:
Toby Alderweireld juicht na een treffer van Ajax

Toby Alderweireld over Daley Blind: "Dat weten veel mensen niet"

0
Leon ten Voorde

Ten Voorde: "Nederlandse topclubs zaten allemaal achter hem aan"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Mohamed Ihattaren
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd