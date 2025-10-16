Ihatteren is pissig: "Ik hoef niet eens met hem te praten..."

Mohamed Ihattaren gold jarenlang als een van de grootste voetbaltalenten van Nederland. Opgeleid bij PSV, waar hij op jonge leeftijd al zijn debuut maakte en imponeerde met zijn creativiteit en techniek, leek de middenvelder een gouden toekomst tegemoet te gaan. Een stap naar Ajax volgde, maar ook daar bleef de grote doorbraak uit. Inmiddels probeert Ihattaren zijn carrière nieuw leven in te blazen bij RKC Waalwijk, waar hij afgelopen seizoen terugkeerde in het betaalde voetbal.

De documentaire De Beproeving van BNNVARA laat op confronterende wijze zien hoe moeizaam die comeback verliep. Ruwe, ongepolijste beelden van zijn tijd bij RKC onthullen de frustraties van een speler die ooit werd gezien als het kroonjuweel van het Nederlandse voetbal, maar nu worstelt met zijn rol als invaller bij een club in de kelder van de Eredivisie.

Wanneer een jonge RKC-supporter hem bij het verlaten van het Mandemakers Stadion vraagt waarom hij nooit in de basis mag starten, kan Ihattaren zijn ongenoegen moeilijk verbergen. "De trainer is daar ergens, dat moet je aan hem vragen, ja?", zegt hij, wijzend naar de deur.

Even later, als hij verder loopt, vangen de camera’s van BNNVARA meer frustratie op. "Clowns, man, wollah (ik zweer het je, red.)", mompelt hij zichtbaar geïrriteerd. "Op een gegeven moment houdt het op, man. Het houdt op. Het is niet meer leuk."

Ook over zijn relatie met toenmalig RKC-trainer Henk Fraser is Ihattaren duidelijk. "Ik hoef niet eens met hem te praten," zegt hij fel. "Hij irriteert me mateloos. Dan hoef ik niet met je te praten. Ik zie hem maandag wel weer. Ik ben niet een speler die steeds vraagt: waarom dit, waarom dat? We zien het wel man."