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"Ik begreep ook dat Tomiyasu buiten de lijnen een rol bij Ajax had"

Gijs Kila
bron: AjaxShowtime
Tomiyasu aan de bal in een uitwedstrijd van Ajax
Tomiyasu aan de bal in een uitwedstrijd van Ajax Foto: © MTB-Photo

Takehiro Tomiyasu heeft in zijn korte periode bij Ajax niet veel wedstrijden gespeeld, maar volgens de Nederlandse journalist Hans Vos is de Japanse verdediger toch van waarde geweest voor de Amsterdamse club. In aanloop naar het WK-duel tussen Japan en Nederland blikte in gesprek met AjaxShowtime Vos terug op het verblijf van de verdediger in Amsterdam.

Tomiyasu kwam afgelopen winter naar Ajax nadat hij een lange periode kampte met blessureleed. Volgens Vos was de komst van de international voor beide partijen interessant. "Ajax had ervaring nodig om uit de misère te komen. Ze zagen het als een win-winsituatie. Het was goed voor hem en voor Ajax. Ze hoopten dat hij sneller wedstrijdfit zou zijn, maar dat is niet het geval geweest."

De verdediger had tijd nodig om weer op niveau te komen en verloor na een rode kaart tegen Heracles Almelo zijn basisplaats. Uiteindelijk bleef zijn speeltijd beperkt, maar dat verbaast Vos niet. "Ik had zelf niet het idee dat hij naar Ajax kwam met het idee om er tweeënhalf jaar te spelen. Hij heeft zich bij Ajax kunnen manifesteren om in het ritme te komen en zich aan te kunnen sluiten bij het Japanse team."

Volgens de journalist was de WK-selectie voor Tomiyasu zelfs geen vanzelfsprekendheid. "Hij was twee jaar niet opgeroepen. Het was toch wel een verrassing dat hij erbij gekomen is."

Ondanks zijn beperkte bijdrage binnen de lijnen heeft Tomiyasu volgens Vos wel degelijk een belangrijke rol gespeeld binnen de selectie van Ajax. "Als hij meedeed, bracht hij rust in het spel met zijn ervaring en kijk op het voetbal."

Daarnaast was zijn invloed volgens Vos ook buiten het veld merkbaar. "Ik begreep ook dat hij buiten de lijnen een rol had in het team. Hij spreekt zijn talen. Hij kan zijn visie overbrengen op andere spelers."

De ervaren verdediger zou daarbij een verbindende rol hebben vervuld binnen de groep. "Hij had een rol in de kleedkamer, op het trainingsveld en hij voerde denk ik ook persoonlijke gesprekken met spelers."

Vos sluit af met een typering van de Japanner als mens. "Het is een open persoon die zijn ervaringen deelt."

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