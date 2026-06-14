"Ik begreep ook dat Tomiyasu buiten de lijnen een rol bij Ajax had"

Takehiro Tomiyasu heeft in zijn korte periode bij Ajax niet veel wedstrijden gespeeld, maar volgens de Nederlandse journalist Hans Vos is de Japanse verdediger toch van waarde geweest voor de Amsterdamse club. In aanloop naar het WK-duel tussen Japan en Nederland blikte in gesprek met AjaxShowtime Vos terug op het verblijf van de verdediger in Amsterdam.

Tomiyasu kwam afgelopen winter naar Ajax nadat hij een lange periode kampte met blessureleed. Volgens Vos was de komst van de international voor beide partijen interessant. "Ajax had ervaring nodig om uit de misère te komen. Ze zagen het als een win-winsituatie. Het was goed voor hem en voor Ajax. Ze hoopten dat hij sneller wedstrijdfit zou zijn, maar dat is niet het geval geweest."

De verdediger had tijd nodig om weer op niveau te komen en verloor na een rode kaart tegen Heracles Almelo zijn basisplaats. Uiteindelijk bleef zijn speeltijd beperkt, maar dat verbaast Vos niet. "Ik had zelf niet het idee dat hij naar Ajax kwam met het idee om er tweeënhalf jaar te spelen. Hij heeft zich bij Ajax kunnen manifesteren om in het ritme te komen en zich aan te kunnen sluiten bij het Japanse team."

Volgens de journalist was de WK-selectie voor Tomiyasu zelfs geen vanzelfsprekendheid. "Hij was twee jaar niet opgeroepen. Het was toch wel een verrassing dat hij erbij gekomen is."