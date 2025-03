"Ik ben wel kampioen massagebank met Youri Baas en Anton Gaaei"

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij PSV, de nummer twee van de Eredivisie. Bij de club uit Amsterdam begint Brian Brobbey in de punt van de aanval en de aanvaller is naar eigen zeggen fitter dan ooit.

"Lichamelijk wordt er veel meer van ons gevraagd", vertelt hij op de website van de Telegraaf. "Ik ben wel kampioen massagebank, denk ik. Met Youri Baas en Anton Gaaei als goede nummers twee en drie. Elke dag laat ik me wel even behandelen aan mijn hamstring en mijn knieën. In deze fase van het seizoen is het puur onderhoud. Om wedstrijdklaar te worden neem ik ook ijsbaden en ga ik de sauna in", verklapt Brobbey.

"Nee, in dat ijsbad zit ik niet te lang, een minuut of twee, want dat is écht koud en écht niet leuk", lacht de aanvaller, die ook sterker is dan vorig jaar. "En dat blijkt ook uit de data en de beelden. De trainer liet me wedstrijdsituaties van vorig seizoen zien en dan is het verschil qua fitheid duidelijk. Ik snap niet heel veel van die data, maar de trainer legt de cijfertjes van toen en nu naast elkaar. En daar schijnt een groot verschil tussen te zitten. Maar ik heb die data niet nodig, want ik voel het zelf ook", besluit Brobbey vastberaden.