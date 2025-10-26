"Ik ben zo blij voor Brobbey. Hij heeft het best lastig af en toe"

Na de verrassende 1-2 zege van Sunderland bij Chelsea is Brian Brobbey een van de uitblinkers. Ook Regis Le Bris, manager van Sunderland, prijst de voormalig Ajax-speler uitgebreid.

Brobbey kwam na 75 minuten en gaf in blessuretijd de assist voor de winnende goal. "We hadden het lastig met de druk die zij zetten. Brobbey heeft daarin veel kwaliteiten met het vasthouden van de bal, zodat het team kan opschuiven", vertelt Le Bris aan de BBC.

"Ik ben zo blij voor Brian. Hij heeft het best lastig af en toe, maar hij laat altijd een goede mentaliteit zien", vervolgt Le Bris. Brobbey speelde tot nu toe slechts 72 minuten in vier invalbeurten bij Sunderland, maar liet tegen Chelsea zien wat hij waard is.

Sunderland staat momenteel tweede in de Premier League met bijna een volledig nieuwe selectie. "De club groeit mooi samen. Niet alleen de selectie, maar de hele club en de fans ook. Als de energie binnen de club zo is, dan kun je wedstrijden zoals die van vandaag winnen", aldus Le Bris af.