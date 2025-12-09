"Ik denk dat Ajax, Feyenoord en PSV hem al op de radar hebben"

"Dit is het grootste talent van Twente", vertelt hij in De Oosttribune. "Ik denk dat de topclubs hem al op de radar hebben. Hij weet volgens mij zelf niet hoe goed hij is. Als je dat ziet, dat is allemaal zo bewust, gaat allemaal op een hoog tempo en gaat zó makkelijk. Hij heeft ook zó'n goed schot en is een hele slimme speler", aldus Van Wissing, die zich soms ook wel stoort aan het karakter en de mentaliteit van de jonge linksback.

"Hij wil aanvallend wel wat doen, maar als-ie 'in de achteruit moet' heb ik het idee dat hij af en toe wel aan het dromen is. Ik zit me soms kapot te ergeren aan hem", vervolgt hij kritisch. "Want vorige week tegen AZ werd die strafschop (van Parrott, red.) overgeschoten in de laatste minuut. Hij staat een beetje zo toe te kijken. Iedereen is in volle emotie, Pröpper en Unnerstall iets té, maar hij staat zo rustig te kijken. Dat kan ook zijn karakter zijn. Hij is een geweldig talent. Hij stond nu negentig minuten 'aan' en was de belangrijkste speler, maar af en toe denk je: hallo, Rots, ben je er nog?"