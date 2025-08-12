"Ik denk dat Ajax met Heitinga zó naar de titel was gelopen"

Volgens de verslaggever van het Algemeen Dagblad zou de club uit Amsterdam met Heitinga aan het roer kampioen zijn geworden. "Ik ben weleens benieuwd wat jij (Kenneth Perez, red.) ervan vindt", sprak hij. "Stel nou dat in de slotfase van het seizoen niet Farioli de trainer was geweest, maar Heitinga. Ik denk dat Ajax zó naar de titel was gelopen. Omdat hij dan iets meebrengt wat hij in de top heeft ervaren", legt Wijffels uit.

"Je moet die titel aanvallen, je moet dat gewoon afmaken", vervolgt hij. "En Farioli, dat hebben we van spelers ook wel terug gehoord, die had eigenlijk geen idee meer. Daar zit wel het verschil", constateert Wijffels. Voormalig Ajax-speler Kenneth Perez was het echter niet met hem eens. "Daar gaat wel driekwart jaar aan vooraf, hè? Je moet eerst daar komen, dat had hij misschien niet gekund", voorspelt hij.