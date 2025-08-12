Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Ik denk dat Ajax met Heitinga zó naar de titel was gelopen"

Niek
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax eindigde vorig seizoen op een tweede plek, nadat de ploeg van trainer Francesco Farioli in de laatste weken van de competitie opeens veel punten ging verspelen. Maarten Wijffels kwam maandagavond bij 'Voetbalpraat' op ESPN met een opmerkelijke stelling. 

Volgens de verslaggever van het Algemeen Dagblad zou de club uit Amsterdam met Heitinga aan het roer kampioen zijn geworden. "Ik ben weleens benieuwd wat jij (Kenneth Perez, red.) ervan vindt", sprak hij. "Stel nou dat in de slotfase van het seizoen niet Farioli de trainer was geweest, maar Heitinga. Ik denk dat Ajax zó naar de titel was gelopen. Omdat hij dan iets meebrengt wat hij in de top heeft ervaren", legt Wijffels uit.

"Je moet die titel aanvallen, je moet dat gewoon afmaken", vervolgt hij. "En Farioli, dat hebben we van spelers ook wel terug gehoord, die had eigenlijk geen idee meer. Daar zit wel het verschil", constateert Wijffels. Voormalig Ajax-speler Kenneth Perez was het echter niet met hem eens. "Daar gaat wel driekwart jaar aan vooraf, hè? Je moet eerst daar komen, dat had hij misschien niet gekund", voorspelt hij. 

Gerelateerd:
Arnout Colijn

Ajax-scout weg bij de club: "Een blinde had zijn talent nog gezien"

0
Sfeeractie in de Johan Cruijff Arena

"Bij Ajax, Feyenoord en PSV hebben we de grasmatten ook geleverd"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd