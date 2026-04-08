"Ik denk dat Ajax zo slecht was omdat FC Twente zo goed was"

Niek
Khalid Boulahrouz aan het werk als analyticus
Khalid Boulahrouz aan het werk als analyticus

Ajax verloor afgelopen weekend in de Johan Cruijff Arena met 1-2 van FC Twente en twee dagen later schoof trainer John van den Brom aan bij het programma Rondo op Ziggo Sport. De oefenmeester was niet verrast door de knappe prestatie van zijn ploeg. 

"Ik denk dat we heel overtuigend gespeeld hebben, eigenlijk wat we - vind ik zelf - al veel langer doen", legt hij uit. "Natuurlijk is het nu altijd achteraf, maar voor mij was het niet echt een verrassing hoe wij speelden. Wij komen altijd goed voor de dag, zeker als we dit soort wedstrijden kunnen en mogen spelen. En dan win je in Amsterdam, geweldig", aldus Van den Brom, die in augustus ook al aanwezig was bij Rondo.

Destijds zat hij echter zonder club. "Toen was het echt verschrikkelijk voor mij, dat weet je", blikt hij terug. "Aan de andere kant ben je dat heel snel vergeten als je weer aan de slag kan en mag bij een hele mooie club als FC Twente. We staan er goed voor, zitten er lekker in, spelen leuk, bijna iedereen is fit. Dus we kijken echt uit naar die laatste maand", vervolgt Van den Brom, die wel nuchter blijft. "Een goed half jaar geleden zat ik nog thuis op de bank en een half jaar later sta je op de 4e plaats met alle uitzicht naar boven, maar we hebben nog steeds niks en blijven normaal doen. We gaan geen gekke dingen doen", verzekert hij.

Khalid Boulahrouz roemt de inbreng van John van den Brom bij de club uit Enschede. "John is een type trainer die je eigenlijk blindelings zou kunnen contracteren, want je weet dat-ie het bijna altijd wel op de rails krijgt", liet de voormalig profvoetballer weten. "En als je dan ziet met wat voor plezier: hij heeft die overtuiging en dat zie je ook weer terug op het veld. Ze hebben Ajax op alle fronten afgetroefd. Ik denk dat Ajax zo slecht was omdat FC Twente zo goed was en dat is gewoon heel mooi om te zien", besluit Boulahrouz. 

Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher genoot: "Al die verwende kopjes uit Amsterdam"

Rob Toussaint

Heracles-directeur hoopvol: "Dat moet dan de ommekeer worden"

