Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

"Ik denk dat Erik ten Hag ooit bondscoach van Nederland wordt"

Amber
bron: De Oranjezomer
Erik ten Hag op de tribune bij FC Twente
Erik ten Hag op de tribune bij FC Twente Foto: © MTB-Photo

Erik ten Hag kreeg donderdagavond vragen over zijn toekomst en een mogelijke rol als bondscoach van het Nederlands elftal. De huidig technisch directeur van FC Twente zei dat hij 'de komende twee jaar sowieso' technisch directeur bij de Tukkers zou zijn.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Toch stak Ten Hag zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. "Er zijn meerdere afwegingen die je maakt op zo'n moment: welke spelersgroep je hebt, wat je kunt winnen en wat de omstandigheden zijn. Dat ga je dan in kaart brengen. Dat kan natuurlijk best aantrekkelijk zijn en dat zou ik wel ambiëren." En die uitspraken zijn ook Robert Maaskant opgevallen.

"Of Ten Hag ambitie heeft om ooit een keer bondscoach te worden? Hij zei heel duidelijk ja", zegt Maaskant bij De Oranjezomer. "Het was niet heel duidelijk, want hij mompelde een beetje met dat Twentse accent van hem. Ik vind hem communicatief niet zo heel vaardig, dat is hij niet. Het is een fantastische trainer, met een geweldige carrière, ondanks dat zijn laatste twee klussen niet zo goed zijn afgelopen."

Maaskant denkt wel dat Ten Hag ooit bondscoach van Oranje wordt. "Maar hij zei dat hij een tweejarig contract heeft bij FC Twente, dat gaat hij sowieso doen. Maar je weet maar nooit, dat kwam er ook een beetje uit."

Zet in op Nederland tegen Zweden!

Het Nederlands elftal speelt zaterdagavond de tweede groepswedstrijd op het WK tegen Zweden. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Theo Janssen

Theo Janssen pleit voor wijziging bij Oranje: "Zo'n type nodig"

0
Ronald Koeman

'Ronald Koeman stopt na WK: drie oud-trainers Ajax staan klaar'

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Erik ten Hag
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Wout Weghorst maakt een foto

Oranje speelt op WK gelijk tegen Japan; Wout Weghorst bankzitter

0
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"

0
Marc-André ter Stegen

'Ajax geeft niet op en is geobsedeerd met komst van Ter Stegen'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Opstelling Oranje bekend: Koeman kiest voor deze elf tegen Zweden

"Ik denk dat Erik ten Hag ooit bondscoach van Nederland wordt"

'Ajax krijgt concurrentie uit Premier League in strijd om spits'

Godts teleurgesteld in Ajax: "Dat is toch een paar keer gebeurd"

Ajax ziet middenvelder definitief vertrekken naar Sparta Praag

Ronald de Boer tipt Oranje voor duel: "Dan heb je een overtal`

Perez neemt het op voor miskende oud-Ajacied: "Was de beste..."

'Pierie verklapt salaris bij Ajax': "Was heel veel voor een puber"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws