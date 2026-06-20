"Ik denk dat Erik ten Hag ooit bondscoach van Nederland wordt"

Erik ten Hag kreeg donderdagavond vragen over zijn toekomst en een mogelijke rol als bondscoach van het Nederlands elftal. De huidig technisch directeur van FC Twente zei dat hij 'de komende twee jaar sowieso' technisch directeur bij de Tukkers zou zijn.

Toch stak Ten Hag zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. "Er zijn meerdere afwegingen die je maakt op zo'n moment: welke spelersgroep je hebt, wat je kunt winnen en wat de omstandigheden zijn. Dat ga je dan in kaart brengen. Dat kan natuurlijk best aantrekkelijk zijn en dat zou ik wel ambiëren." En die uitspraken zijn ook Robert Maaskant opgevallen.

"Of Ten Hag ambitie heeft om ooit een keer bondscoach te worden? Hij zei heel duidelijk ja", zegt Maaskant bij De Oranjezomer. "Het was niet heel duidelijk, want hij mompelde een beetje met dat Twentse accent van hem. Ik vind hem communicatief niet zo heel vaardig, dat is hij niet. Het is een fantastische trainer, met een geweldige carrière, ondanks dat zijn laatste twee klussen niet zo goed zijn afgelopen."