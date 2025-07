"Ik denk dat Taylor nog gaat vertrekken, dat is de verwachting"

"Ik denk wel dat Taylor nog gaat vertrekken, dat is wel de verwachting, ja", sprak hij zondag in de twaalfde aflevering van de podcast Transferpioniers. "We zien hier ook op de trainingen van Ajax (in Como, red.) dat-ie pas weer een week in training is en toch al gauw weer gelijk qua niveau tot de bovenkant van de selectie behoort. Ja, dan zie je ook wel: die kan een stapje hogerop", aldus Zwagerman.

"En ik denk dat dat na afgelopen seizoen ook al wel duidelijk was geworden", vervolgt hij. "Het is natuurlijk ook nog steeds heel vroeg in de transferperiode, dus ik verwacht eigenlijk dat daar nog wel wat van beweging voor gaat komen en dat die uiteindelijk niet houdbaar zal zijn voor Ajax", besluit Zwagerman over de situatie van de middenvelder. Kenneth Taylor staat onder andere in de belangstelling van FC Porto.