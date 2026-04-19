"Ik denk dat ze bij Ajax wel bidden dat NEC de bekerfinale wint"

Max
bron: De Telegraaf
Mike Verweij
Mike Verweij

Mike Verweij denkt dat ze bij Ajax vanavond juichen voor NEC. Voor de Amsterdammers is het waarschijnlijk gunstiger dan de Nijmegenaren de beker winnen dan AZ. 

De uitkomst van de bekerfinale heeft invloed op de verdeling van de Europese tickets. Voor Ajax is het beter dat de bekerwinnaar de club is die boven de Amsterdammers eindigt op de ranglijst en de kans is groter dat dat NEC wordt. "Ik denk dat ze bij Ajax wel bidden dat NEC wint. Als NEC dan boven Ajax eindigt is dat gunstig voor de eindklassering", stelt Verweij in Kick-off van de Telegraaf

Volgens Verweij zou het voor Ajax ook niet slecht zijn om een jaartje Europees voetbal over te slaan. "Je zou bijna zeggen: als het Conference League wordt, kan Ajax beter een seizoen zonder Europees voetbal spelen. Dat is natuurlijk vloeken in de kerk in Amsterdam, maar als je een nieuwe trainer hebt die elke week een volledige week kan trainen... Misschien is dat voor dit Ajax wel een goed medicijn", besluit de clubwatcher. 

