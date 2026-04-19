"Ik denk dat ze bij Ajax wel bidden dat NEC de bekerfinale wint"
Mike Verweij denkt dat ze bij Ajax vanavond juichen voor NEC. Voor de Amsterdammers is het waarschijnlijk gunstiger dan de Nijmegenaren de beker winnen dan AZ.
De uitkomst van de bekerfinale heeft invloed op de verdeling van de Europese tickets. Voor Ajax is het beter dat de bekerwinnaar de club is die boven de Amsterdammers eindigt op de ranglijst en de kans is groter dat dat NEC wordt. "Ik denk dat ze bij Ajax wel bidden dat NEC wint. Als NEC dan boven Ajax eindigt is dat gunstig voor de eindklassering", stelt Verweij in Kick-off van de Telegraaf.
Volgens Verweij zou het voor Ajax ook niet slecht zijn om een jaartje Europees voetbal over te slaan. "Je zou bijna zeggen: als het Conference League wordt, kan Ajax beter een seizoen zonder Europees voetbal spelen. Dat is natuurlijk vloeken in de kerk in Amsterdam, maar als je een nieuwe trainer hebt die elke week een volledige week kan trainen... Misschien is dat voor dit Ajax wel een goed medicijn", besluit de clubwatcher.
Voormalig Ajax-talent: "Dan had ik in de top van de CL gespeeld"
Appiah: "Dan zijn wij een van de allerbeste ploegen van de KKD"
Theo Janssen zeer uitgesproken: "Ze hebben het voetbal verneukt"
VIDEO | Dies Janse op weg naar de bekerfinale om broer te steunen
Gerald Sibon blikt terug op bekerwinsten: "Het meest bijzonder"
Alderweireld ziet probleem Tottenham: "Ajax is het mooiste voorbeeld"
Lasse Schöne geniet van voetbalpensioen: "Dat mis ik wel"
"Dolberg is een van de beste aanvallers waar ik mee gespeeld heb"
'Ajax-target' spreekt zich uit: "Heb mijn hoofd niet bij een transfer"
Scout eist miljoenen van Ajax om Anthony-deal: "Absolute onzin"
'Ex-Ajax-toptalent op weg naar ADO, ook Spaanse en Engelse interesse'
Van Hanegem ziet media met twee maten meten: "Toen Ajax vorig jaar..."
Carrick lyrisch over positiewijziging ex-Ajacied: "Ongelofelijk"
Taylor maakt indruk in Italië: "Roept prettige herinneringen op"
Wim Kieft looft vertrokken Ajacied: "Die ellende bij Ajax..."
"Als je naar Wout Weghorst kijkt, doe ik daar niet voor onder"
Openhartige Ronald de Boer vertelt: "Mijn vader zei het mooi"
Oud-jeugdtrainer van Ajax zet unieke prestatie neer in België
Ouazane kritisch op zichzelf en ziet verbeterpunt: "Ik moet..."
Aaron Bouwman doet onthulling: "Hij stond vroeger op de F-Side"
Ajax ziet scout na zes jaar vertrekken: "Dat heb ik besloten"
Ajax moet mogelijk uitwijken door Harry Styles: 'Twee opties'
Berghuis onthutst: "Voor de spelers nauwelijks meer te volgen"
Ajax zakt verder weg: "Begint wel heel troosteloos te worden"
Kieft adviseert Ajax nieuwe trainer: "Zou die klus aan kunnen"
'Pastoor niet geschikt voor Ajax': "Denkt zelf dat hij kandidaat is"
Ajacied baalt: "Moet laten zien dat ik de beste ben op het veld"
Oud-Ajacied geprezen na komst: "Hij is het kantelpunt geweest"
Ajax-talent ambitieus: "Vaker mee te doen met het eerste elftal"