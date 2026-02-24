Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

Niek

Ajax speelde zaterdagavond in eigen huis met 1-1 gelijk tegen NEC, maar de ploeg van trainer Fred Grim speelde geen goede wedstrijd. Toch maakte Youri Baas zich na afloop geen zorgen over de problemen bij standaardsituaties.

Lentin Goodijk is het echter niet met de Ajax-verdediger eens. "Dat is misschien de persoonlijke mening van een speler die zelf minder betrokken is bij die situaties, maar ook buiten die corners miste Ajax die mannelijkheid en duelkracht", blikt hij terug op de website van VI. 

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten", vervolgt Goodijk. "Die krijgt best veel kritiek, omdat het niet de meest verfijnde speler is, maar wel iemand die een specialist is in het opvangen van tweede ballen, duels spelen en ruimte maken voor een ploeggenoot", besluit de verslaggever. 

Gerelateerd:
Abe Lenstra Stadion

'Feyenoord troeft Ajax af in de strijd om SC Heerenveen-talent'

0
Hans Nijland

Nijland ziet concurrentie voor Ajax: "Ook die clubs profiteren"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

0
Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

0
Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

0
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties