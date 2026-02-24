Lentin Goodijk is het echter niet met de Ajax-verdediger eens. "Dat is misschien de persoonlijke mening van een speler die zelf minder betrokken is bij die situaties, maar ook buiten die corners miste Ajax die mannelijkheid en duelkracht", blikt hij terug op de website van VI.

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten", vervolgt Goodijk. "Die krijgt best veel kritiek, omdat het niet de meest verfijnde speler is, maar wel iemand die een specialist is in het opvangen van tweede ballen, duels spelen en ruimte maken voor een ploeggenoot", besluit de verslaggever.