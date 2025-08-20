Spaan: “Ik had het vage idee dat hij iets kon zijn voor Ajax”

Kick-off
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
Niek
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Ajax is achter de schermen nog op zoek naar een nieuwe controlerende middenvelder, maar volgens Henk Spaan moet Gerald Alders gewoon een kans krijgen. De voetballiefhebber is vol lof over de talentvolle middenvelder, die ook als rechtsback uit de voeten kan. 

“Dat Álvarez naar Istanboel gaat, is niet verbazingwekkend. Ik had het vage idee dat Sofyan Amrabat iets kon zijn voor Ajax. Tegen Feyenoord speelde hij als nummer zes een uitstekende wedstrijd. Ik had het vage idee dat Sofyan Amrabat iets kon zijn voor Ajax", schrijft hij op de website van Het Parool

“De Turkije-expert die ik raadpleegde, had het over vier à vijf miljoen euro netto per jaar die de kleine Amrabat zou verdienen", vervolgt de sportjournalist over het salaris van de 28-jarige middenvelder. "Dat Turkse topclubs twéé nummers zes kunnen aanschaffen die samen ruim 10 miljoen (netto!) verdienen, schetst de kansloze positie van Nederland in het huidige, perverse voetbalkapitalisme", aldus Spaan.

"Dan moet de blik zich naar binnen keren, naar de geroemde ‘eigen opleiding’. Gerald Alders, die als rechtsback te boek staat, speelde tegen Jong AZ ‘op zes’, een plek waarop hij twee jaar geleden in O19 Kees Smit uitschakelde", blikt hij terug. "Hij vocht ijverige duels uit en gaf een assist op uitblinker Wolff. Zes miljoen netto verdient hij niet. Ajax won met 4-1", besluit Spaan over het duel tussen de twee beloftenploegen in de Keuken Kampioen Divisie. 

