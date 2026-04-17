Het laatste Ajax Nieuws

"Ik heb altijd de droom gehad om met Ajax een prijs te pakken"

Mika Godts bij de spelersbus
Mika Godts bij de spelersbus Foto: © Pro Shots

Mika Godts durft nog niet te zeggen of hij volgend seizoen nog bij Ajax speelt. De talentvolle vleugelaanvaller, die dit seizoen de 'MVP van de Eredivisie' is, heeft het echter nog altijd uitstekend naar zijn zin bij de club uit Amsterdam. 

"Ik zit hier goed. Ik heb altijd de droom gehad om met Ajax een prijs te pakken", vertelt hij op de website van VI. "Dit seizoen gaat dat niet lukken, dus hopelijk volgend jaar wel. Ik kijk in de zomer wel wat er gebeurt. Er gaat misschien het een en ander veranderen, misschien ook niet. Ik ben benieuwd wat het plan is met het team en met mij", aldus Godts.

De Belg heeft al wel contact gehad met de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff. ‘Ik heb wel met hem gesproken, maar nog niet over mijn toekomst", benadrukt hij. "Gewoon goede, leuke gesprekken over wat ik nog beter kan doen. Dat is nu het allerbelangrijkste. We willen samen dat Europese ticket pakken met Ajax", vervolgt Godts vastberaden.

De buitenspeler droomt nog altijd van de Champions League. "Bij mij is het geloof er nog steeds", erkent hij. "Ik kijk niet naar andere teams en wat zij doen. We hebben zelf punten verspeeld, dus we hebben geen invloed op andere teams. Het belangrijkste is om zelf punten te pakken. NAC-uit is geen gemakkelijke wedstrijd, daarna spelen we twee keer thuis", vertelt Godts over de duels met PSV en FC Utrecht. "We hebben dit seizoen natuurlijk in de Champions League gespeeld en het liefst houden we dat niveau aan, dus we gaan er alles aan doen om dat weer te halen."

"Ik heb altijd de droom gehad om met Ajax een prijs te pakken"

