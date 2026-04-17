Mika Godts durft nog niet te zeggen of hij volgend seizoen nog bij Ajax speelt. De talentvolle vleugelaanvaller, die dit seizoen de 'MVP van de Eredivisie' is, heeft het echter nog altijd uitstekend naar zijn zin bij de club uit Amsterdam.

"Ik zit hier goed. Ik heb altijd de droom gehad om met Ajax een prijs te pakken", vertelt hij op de website van VI. "Dit seizoen gaat dat niet lukken, dus hopelijk volgend jaar wel. Ik kijk in de zomer wel wat er gebeurt. Er gaat misschien het een en ander veranderen, misschien ook niet. Ik ben benieuwd wat het plan is met het team en met mij", aldus Godts.

De Belg heeft al wel contact gehad met de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff. ‘Ik heb wel met hem gesproken, maar nog niet over mijn toekomst", benadrukt hij. "Gewoon goede, leuke gesprekken over wat ik nog beter kan doen. Dat is nu het allerbelangrijkste. We willen samen dat Europese ticket pakken met Ajax", vervolgt Godts vastberaden.