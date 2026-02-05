"Ik heb gespeeld met Bouwman en Bounida, die nu in Ajax 1 zitten"

"Ik was verlegen, maar heb geleerd om meer met mensen te praten", blikt hij terug in gesprek met het Brabants Dagblad. "Als je open en vriendelijk bent, zijn mensen dat ook tegen jou. Maar ook als speler heb ik stappen gezet. De concurrentie bij Ajax is zó hoog, dan moet je de beste versie van jezelf zijn."

"Ik heb gespeeld met Sean Steur, Aaron Bouwman en Rayane Bounida, die nu bij Ajax 1 zitten", vervolgt hij. "Als ik hen in de Champions League zie, ben ik trots. Zij laten me extra geloven in mijn dromen. Maar ik denk ook: in de jeugd was ik niet veel minder dan die jongens. Dus als zij nu op dát niveau spelen, dan kan ik dat ook in de Keuken Kampioen Divisie. Gelukkig denkt Willem II dat ook", vervolgt de Deense buitenspeler, die uit een sportieve familie komt.

"Mijn neef Jeppe Okkels heeft bij FC Utrecht gespeeld, mijn broertje Emil handbalt op hoog niveau en mijn oudere broer Martin turnt in de internationale top. Vooral Martin is een grote inspiratie voor me", verklapt hij. Hij moet zó hard en veel trainen, hij studeert ook nog aan de universiteit. En dat doet hij allemaal voor heel weinig geld. Als je dat vergelijkt met het leven als voetballer, is dat wel een realitycheck", besluit Abildgaard.