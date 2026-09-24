"Ik hoop dat Ajax Leonardo een beetje extra in de gaten houdt"
Menno Pot maakt zich zorgen over Marcos Leonardo, de ploeterende spits van Ajax. De verslaggever van Parool ziet dat de Braziliaanse centrumspits tot nu toe moeite heeft om aan de hoge verwachtingen te voldoen bij de club uit Amsterdam.
"Marcos Leonardo scoorde overal. Bij Santos en Benfica, bij Al-Hilal en in Braziliaanse nationale selecties", blikt hij terug. "Bij Ajax mist hij zijn kansen niet alleen, maar mist hij ze ook opvallend potsierlijk. Het zijn schampschoten, rollertjes, terwijl hij al bezig is met omvallen", constateert Pot.
"Ondertussen is hij voorbijgestreefd door de als reserve-optie gehuurde aanvaller (Tolu Arokodare) én door de derde spits die weg moest (Kasper Dolberg). Daar zit je dan, in je trainingspakkie, in een ArenA die al dol van vreugde wordt als publiekslieveling Tolu alleen maar opstaat van de bank", vervolgt hij.
"Ik denk terug aan de jonge Zlatan Ibrahimovic, uitgefloten, beschimpt, verpieterend in zijn huisje in Diemen. Hij was van het menstype dat zichzelf uiteindelijk wel uit het moeras sleurt", legt Pot uit. "Zo’n type lijkt Marcos Leonardo me niet. Ik weet niet wat hij met zichzelf van plan is tijdens deze lange interlandonderbreking, maar ik hoop dat Ajax hem een beetje extra in de gaten houdt", adviseert hij.
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