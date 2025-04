"Mijn moeder is zo'n sterke vrouw", vertelt hij in het magazine Helden. "Moet je nagaan: jong gescheiden met ook nog eens de verantwoordelijkheid voor drie jonge kinderen. Nu ik vader ben en zie hoe al haar zoons volwassen mannen zijn geworden, kan ik haar niet genoeg credits geven. Ik kan niet vaak genoeg zeggen hoeveel waardering ik voor haar heb en hoe dankbaar ik haar ben. Ik lijk ook echt op mijn moeder", constateert Kluivert.

"Ik was geen vervelende zoon, denk ik", blikt hij terug. "Natuurlijk hoorde ik om mij heen dat ik 'de zoon' van was, ik hoorde heel vaak dat ik bij Ajax zat vanwege mijn vader. dat heeft mij als jochie al een stempel gegeven en dat heb ik altijd met me meegedragen. Ik denk van jongs af aan al: zeg en denk maar wat jullie van mij willen, ik volg mijn pad. Als ze me beter leerden kennen, hoorde ik ze na verloop van tijd zeggen: Goh, hij is helemaal niet arrogant, hij speelt bij Ajax omdat hij talent heeft en hard werkt.'"

Kluivert erkent wel dat hij zelfvertrouwen uitstraalt. "Ik gedraag me heel normaal, ben heel nuchter, maar heb altijd wel heel erg in mezelf geloofd. De Ajax-school heeft daar ook een rol in gespeeld", erkent hij. "In de jeugd bij Ajax was het in mijn tijd al heel snel: wij zijn de besten. En dat gevoel heb ik nooit losgelaten, al heel snel had had ik me die gedachte eigen gemaakt dat ik ook echt de beste wilde zijn en blijven", besluit Kluivert vastberaden.