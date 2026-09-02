"Ik kan me voorstellen dat Alex Kroes zich dat afvraagt"
Johan Inan denkt niet dat Alex Kroes met afschuw naar het beleid van Jordi Cruijff kijkt. Waar de vorige directeur van Ajax behoorlijk moest bezuinigen, lijkt zijn opvolger juist met geld te smijten.
Kroes ging als technisch directeur van Ajax voorzichtig te werk en was druk met het terugbrengen van het salarishuis. Sinds begin dit jaar heeft Cruijff het voor het zeggen en wordt die lijn niet doorgezet. "Denk jij dat Alex Kroes Jordi Cruijff echt verafschuwt?", zo wordt Inan gevraagd bij FC Afkicken.
De clubwatcher van Ajax gelooft dat niet. "Zo steekt hij niet in elkaar. Ik denk wel dat hij zoiets heeft van: ik heb een paar jaar flink lopen bezuinigen in het salarishuis. Ajax zei dat het daarin nog stappen wilde zetten. Ik kan me voorstellen dat hij zich afvraagt waar dat duurzame beleid – wat heilig was verklaard – is gebleven", aldus de journalist van het Algemeen Dagblad.
Cruijff verwelkomende deze zomer veel, ogenschijnlijk dure, nieuwe spelers bij Ajax. "We kunnen niet in de boeken kijken en niet stellen dat het salarisbudget is verdubbeld", beseft Inan. "Daarvoor moeten we de cijfers afwachten. Het enige dat we kunnen constateren is dat Ajax in deze zomer in een heel ander segment is gaan shoppen dan het salarisplafond dat Kroes had toegepast."
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