"Ik kan me voorstellen dat Alex Kroes zich dat afvraagt"

Kroes ging als technisch directeur van Ajax voorzichtig te werk en was druk met het terugbrengen van het salarishuis. Sinds begin dit jaar heeft Cruijff het voor het zeggen en wordt die lijn niet doorgezet. "Denk jij dat Alex Kroes Jordi Cruijff echt verafschuwt?", zo wordt Inan gevraagd bij FC Afkicken.

De clubwatcher van Ajax gelooft dat niet. "Zo steekt hij niet in elkaar. Ik denk wel dat hij zoiets heeft van: ik heb een paar jaar flink lopen bezuinigen in het salarishuis. Ajax zei dat het daarin nog stappen wilde zetten. Ik kan me voorstellen dat hij zich afvraagt waar dat duurzame beleid – wat heilig was verklaard – is gebleven", aldus de journalist van het Algemeen Dagblad.